FC Romania da asaltul final pentru o noua promovare! Romanii sunt lideri si pot scrie din nou istorie

Echipa romanilor din Anglia, FC Romania, este lider in Premier Division - Essex Senior League, echivalentul Ligii a 9-a din cele 21 de divizii engleze, si se pregateste de ultimele meciuri din acest sezon.

"Lupii" lui Ionut Vintila evolueaza in acest sezon pe Theobalds Lane Stadium din Cheshunt (Hertfordshire), situat la 20 km nord de Londra si are sanse foarte mari sa ocupe la finalul campionatului unul dintre primele doua locuri care asigura promovarea in divizia superioara, Isthmian League. Desi la prima vedere pare o divizie a fotbalului amator, FC Romania este construita ca un club profesionist, asemenea celor din Liga 1 si Liga 2 din Romania: are un lot numeros de jucatori, are sponsori, joaca pe un stadion mare (3.500 locuri, din care 430 pe locuri) si are o galerie de 2-300 de spectatori la fiecare meci, are site, pagina de Facebook si fotograf oficial, iar din septembrie 2017 are si imn, compus si interpretat de rapperul targovistean Amer1knu.



Romanii alcatuiesc a doua comunitate de imigranti ca marime din Marea Britanie, dupa polonezi, numarul oficial fiind de aproape 170.000 de conationali (neoficial, acesta este cel putin dublu), care s-au mutat acolo ca sa munceasca sau sa studieze. Echipa de fotbal a comunitatii a reusit mai multe promovari succesive, ajungand pana in Liga a 9-a, performanta fiind cu atat mai importanta cu cat este alcatuita aproape numai din romani. Pe langa fosti jucatori care au evoluat in Romania in primele 3 ligi de fotbal, contingentul de stranieri cuprinde doar un bulgar, un englez si doi francezi.



FC Romania mai are de jucat 10 meciuri (5 acasă + 5 deplasare) cu urmatorii adversari: Hullbridge Sports FC (acasa), Redbridge FC (acasa / 17 martie), Burnham Ramblers FC (deplasare), Sporting Bengal United FC (acasa / echipa formata preponderent din emigranti din India si Bangladesh), Takeley FC (deplasare / 3 aprilie), Basildon United FC (deplasare / 7 aprilie), Sawbridgeworth Town FC (deplasare), Tower Hamlets FC (acasa), Great Wakering Rovers FC (acasa / 25 aprilie) si Southend Manor FC (deplasare). Traseul este unul foarte dificil, mai ales ca romanii intalnesc toate cele 4 contracandidate la promovare pana la finalul sezonului.



Clasamentul la zi al Premier Division - Essex Senior League

1. FC ROMANIA 30 21 6 3 76-28 69p

2. Great Wakering 29 22 2 5 77-20 68p

3. Redbridge FC 29 22 2 5 73-40 68p

4. Basildon Utd 29 21 4 4 59-19 67p

5. Takeley FC 25 18 2 5 70-18 56p

