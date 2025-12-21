FIFA Arab Cup 2025 s-a încheiat, la Doha (Qatar), după un maraton fotbalistic desfășurat între 1-18 decembrie.

Programul din ultima zi a întrecerii a fost dat peste cap din cauza celor întâmplate în finala mică. Aici, partida Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite s-a încheiat 0-0, după primele 45 de minute, dar partea a doua nu s-a mai jucat. O ploaie torențială a făcut terenul impracticabil, echipele au fost trimise la cabine și, după o lungă așteptare, organizatorii au luat decizia de a anula meciul pentru locul 3. La câteva ore distanță, FIFA a comunicat că, în ierarhia finală a turneului, Arabia Saudită și Emirate vor împărți locul 3.

În meciul pentru trofeu, Maroc a învins Iordania, după 120 de minute, scor 3-2. Aici, partida a fost sufocantă, de-a dreptul! Pentru că golul marocanilor, care a forțat intrarea în prelungiri, a venit, în minutul 87! Apoi, în minutul 100, s-a înscris golul care a stabilit scorul final și a trimis trofeul în vitrina Marocului.

Naționala Emiratelor, premiată cu aproape 2,5 milioane de dolari!

Sport.ro a scris aici că FIFA Arab Cup 2025 a avut un buget istoric de premiere, de nivelul marilor competiții internaționale.

Având în vedere suma pusă la bătaie de FIFA, premiile acordate pentru echipele ajunse în ultima zi a întrecerii au fost imense, după cum se poate vedea mai jos:

*Campioana: 7,100,000 de dolari

*Finalista: 4,200,000 de dolari

*Locul 3: 2,800,000 de dolari

*Locul 4: 2,100,000 de dolari

În condițiile în care finala mică s-a anulat, iar Arabia Saudită și Emirate au împărțit locul 3, în clasamentul final, FIFA a luat o decizie firească și în privința banilor.

Concret, forul mondial a împărțit și sumele puse la bătaie pentru locurile 3 și 4. Cum vorbim despre 4,900,000 de dolari, în total, reiese că naționala Emiratelor, condusă de Olăroiu, s-a ales cu suma de 2,450,000 de dolari pentru parcursul de la FIFA Arab Cup 2025.

