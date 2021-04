Fabulos! UEFA a platit cluburile din Premier League care s-au retras din Super Liga! Asta este anuntul momentului

Oamenii de la UEFA nu au stat degeaba si au actionat decisiv, dupa anuntul aparitiei unei Super Ligi.

La doar doua zile dupa ce a fost anuntata oficial Super Liga, aceasta a si fost suspendata, dupa interventia mai multor factori decisivi. Fosti si actuali fotbalisti, fani ai cluburilor si chiar oameni politici au fost total impotriva ideii, iar primele echipe care au facut un pas inapoi au fost cele din Anglia.

Totusi, Mundo Deportivo anunta ca in spatele acestei decizii sta si UEFA, nu din cauza presiunilor si amenintarilor pe care le-au facut asupra cluburilor, ci in urma unei oferte monetare foarte buna pentru formatiile britanice, care a inclinat balanta in favoarea sa.

De precizat ca forul condus de Aleksander Ceferin a facut acest compromis doar cu echipele englezesti, iar cele spaniole sunt considerata ca fiind pricipalele vinovate de situatie, in special datorita presedintelui Super Ligii, Florentino Perez. Miscarea UEFA a fost una foarte inteligenta si a fost mutarea care a dat peste cap tot planul initial, care pare a fi ingropat, cel putin pentru viitorul apropiat.