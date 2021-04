"Am facut un pact de sange!" Reactia de ultima ora a lui Agnelli dupa ce Super Liga a fost suspendata: "Avem 100% sansa de succes!" 

Super Liga a fost suspendata dupa ce cele 6 cluburi fondatoare din Premier League s-au retras, insa proiectul nu dispare.

Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus si vice-presedintele Super Ligii a vorbit intr-un interviu pentru Repubblica, dupa iesirile scandaloase ale cluburilor din Premier League, la doar 48 de ore dupa anuntul oficial.

Totodata, Agnelli a lamurit si zvonurile aparute, conform carora si-ar fi dat demisia de la conducerea 'Batranei Doamne'.

"Exista un pact de sange intre cluburile noastre, proiectul Super Ligii are o sansa succes de 100%, mergem mai departe. Daca UEFA si FIFA vin cu propuneri, le vom evalua.

Obiectivul este sa cream cea mai frumoasa compettie din lume, capabila sa aduca beneficii piramidei complete a fotbalului, sa creasca distributia resurselor catre alte cluburi si sa ramana deschisa cu cinci locuri disponibile in fiecare an pentru alte cluburi, care vor fi definitivate prin dialog cu institutiile fotbalului.

Vom continua sa participam in campionatele interne si in cupe. Ramanem in competitiile domestice, vom juca pe fiecare stadion din Italia, Spania si Anglia. Munca noastra va ramane legata in mod intrinsec de competitiile domestice", a spus Agnelli citat de Gazzetta dello Sport.