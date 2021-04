Prima reactie a presedintelui UEFA dupa ce 7 cluburi si-au anuntat retragerea din Super Liga! Ce a declarat Ceferin

Chelsea si Manchester City au fost primele cluburi care si-au anuntat retragerea din Super Liga, decizia cluburilor bazandu-se pe presiunea pusa de suporterii care au iesit in strada, aratandu-si nemultumirea fata de acest proiect.

Presedintele UEFA a reactionat imediat dupa anuntul oficial facut de City, care a publicat un comunicat de presa pe site-ul clubului, anuntand ca a facut demersurile necesare retragerii din Super Liga.

Aleksander Ceferin i-a laudat pe englezi pentru inteligenta demonstrata in aceasta seara, prin decizia de a parasi competitia infiintata in noaptea de duminica spre luni.

"Sunt incantat sa-i urez 'bun revenit' lui Manchester City in familia fotbalului european. Au aratat o mare inteligenta. City reprezinta un avantaj real pentru fotbal si sunt incantat sa lucrez cu cei de acolo pentru un viitor mai bun", a spus Ceferin, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

UEFA president Ceferin: “I am delighted to welcome Manchester City back to the European football family. They have shown great intelligence. City are a real asset for the game and I am delighted to be working with them for a better future”. ???????? #MCFC #SuperLeague