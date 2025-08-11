Internaționalul francez în vârstă de 29 de ani a ajuns la un acord verbal cu saudiții și va deveni noul partener din atac al lui Cristiano Ronaldo.

"𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! Al Nassr a ajuns la un acord verbal pentru a-l semna pe Kingsley Coman de la Bayern.



Înțelegere agreată cu FC Bayern pentru un pachet de puțin sub 30 de milioane de euro, contractele urmează să fie pregătite înainte de semnare.



Coman va semna un contract pe trei ani cu Al Nassr, parte a unui proiect ambițios după Iñigo Martinez și João Félix", a scris Fabrizio Romano pe X.



Salariu uriaș și concurență la Bayern



Așadar, mutarea este ca și făcută, urmând ca în această săptămână să aibă loc vizita medicală și semnarea oficială a actelor. Potrivit informațiilor, salariul pe care francezul îl va încasa în Arabia Saudită este unul uriaș, între 20 și 25 de milioane de euro pe an, o sumă cu care cluburi precum Liverpool, care s-a interesat de el, nu au putut concura.



În vârstă de 29 de ani, Coman a căutat o nouă provocare după ce și-a pierdut locul în primul 11 la Bayern în detrimentul lui Michael Olise. În sezonul 2024/2025, el a contribuit cu 7 goluri și 4 pase decisive în 41 de meciuri.

