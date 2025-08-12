Nicolas Mahut a fost învins cu 70-68 la game-uri, în setul decisiv, într-una dintre cele mai neașteptate desfășurări ale unei prime runde a unei competiții de mare șlem.

John Isner a câștigat cel mai lung meci din istoria tenisului. Întins pe trei zile, duelul dintre american și francezul Nicolas Mahut a fost câștigat de primul, după unsprezece ore și cinci minute de joc.

Un fotbalist din Superliga îl încântă pe Panduru: „De mult n-am mai văzut așa fentă!”

Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde

Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: "Mai avem nevoie de 2-3 jucători"

În plus, John Isner deține și recordul oficial din ATP pentru cea mai rapidă servă executată într-un meci oficial.

Fostul tenismen cu o înălțime de 2,08 metri a servit cu 253 km/h într-un meci din Cupa Davis, record omologat de ATP.

Isner, ironizat pentru ce a spus despre tenismenii ruși și bieloruși

În contextul în care ITF, ATP și WTA refuză să afișeze steagurile Federației Ruse și a Belarusului, de la invazia pornită în Ucraina, în data de 24 februarie 2022, John Isner a scris un comentariu care a stârnit valuri de reacții, pe rețelele sociale:

„Se poate ca tenismenii ruși să aibă din nou steagul rus în dreptul numelor? E puțin ridicol acum,” a spus Isner, potrivit Sportskeeda.

„Se poate ca ucrainenii să își recapete țara? E puțin ridicol acum,” i-a replicat un internaut fostului jucător american.

„Poate, de dragul politeții, am putea să așteptăm până Rusia iese din țara pe care a invadat-o?”, a întrebat un alt utilizator.

Wimbledon nu mai interzice tenismenii din Rusia și Belarus

Turneul de la Wimbledon, în cadrul căruia John Isner a câștigat cel mai lung meci de tenis din istorie, în urmă cu cincisprezece ani, i-a interzis pe tenismenii din Federația Rusă și Belarus doar în ediția din 2022.

ATP și WTA au amendat Federația Britanică de Tenis cu 1,5 milioane de lire sterline pentru acea decizie asupra căreia s-a revenit, începând cu ediția 2023.

