Oficialul din Ștefan cel Mare l-a lăudat pe tânărul atacant, pe care îl consideră un dinamovist autentic.



Raul Rotund a fost eroul neașteptat al etapei a 5-a, marcând singurul gol al partidei dintre FCSB și Unirea Slobozia, încheiată 0-1. Imediat după meci, puștiul născut la Cluj a oferit o declarație care a electrizat fanii lui Dinamo: "100% am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot. Am alergat ca niște câini!".



"Știe că are încrederea mea"

Declarațiile atacantului au ajuns rapid și la urechile conducerii din Ștefan cel Mare. Andrei Nicolescu s-a arătat încântat de atitudinea jucătorului și a transmis, pentru Fanatik, că decizia de a-l împrumuta pentru a câștiga experiență a fost cea corectă.



"Mi-a plăcut și interviul de după, copilul e «câine» adevărat. E suficient că l-am felicitat, că știe că are încrederea mea și că am luat decizia corectă. O să dovedească anul ăsta că poate să joace în Ligă și o să aibă cifre bune. Îl așteptăm cu siguranță la anul", a spus președintele dinamovist.



Nicolescu a ținut să sublinieze că clubul îi monitorizează atent pe toți tinerii împrumutați, menționându-l și pe un alt marcator recent: "Îi felicit pe Rotund și pe Vadym Kyrychenko (n.r. - atacant de 19 ani împrumutat la CS Dinamo), care au înscris etapele astea. Sunt doi jucători care sper să însemne ceva pentru Dinamo în anii viitori".

