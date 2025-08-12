GALERIE FOTO Loterie la deschiderea Premier League: de câte ori s-a întâmplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă

Loterie la deschiderea Premier League: de c&acirc;te ori s-a &icirc;nt&acirc;mplat ca echipa campioană să piardă meciul din prima etapă Premier League
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO în următoarele trei sezoane.

TAGS:
LiverpoolBournemouthPremier LeagueVoyo
Din articol

FC Liverpool primește vizita AFC Bournemouth, în meciul care inaugurează ediția 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

Partida va putea fi urmărită vineri, 15 august, de la ora 22:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Manchester United a pierdut de trei ori în prima etapă, în calitate de campioană en-titre

  • Bournemouth (loc 9 în ediția anterioară) se deplasează pe Anfield Road în etapa 1.

Considerat de majoritatea microbiștilor cea mai puternică întrecere națională din lume, Premier League se desfășoară sub acest nume din 1992.

Probabilitate matematică de sub 20% ca Liverpool să piardă cu Bournemouth

În treizeci și trei de ediții deja încheiate, s-a întâmplat de șase ori ca echipa campioană să piardă prima etapă a sezonului următor.

Liverpool nu a trăit încă această experiență prin care au trecut marii rivali din Manchester de trei ori. Cu două titluri de campioană cucerite de când campionatul englez se numește Premier League, „cormoranii” speră să ajungă la al doilea succes în prima etapă obținut din postura de campioană en-titre.

În sezonul 2020/21, Liverpool - campioană la acea vreme, ca și acum - a deschis campionatul cu un succes împotriva Leeds United, scor 4-3, meci în care Mohamed Salah a înscris de trei ori.

Liverpool

  • Liverpool logo
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șase înfrângeri din treizeci și trei pentru echipele campioane, în primele etape ale sezonului următor

Manchester United a pierdut cu Sheffield United, cu Aston Villa și cu Everton, în 1992, 1995 și 2012, pe când Manchester City a cedat în fața lui Tottenham, în prima etapă a sezonului 2021/22.

Chelsea a fost învinsă de Burnley în 2017, iar Leicester City a pierdut cu Hull City, după ce a semnat parea performanță, în 2016.

Lista rezultatelor „negre” suferite de echipele campioane, în prima etapă

  • Sheffield United - Manchester United 2-1 (1992)
  • Aston Villa - Manchester United 3-1 (1995)
  • Everton - Manchester United 1-0 (2012)
  • Hull City - Leicester City 2-1 (2016)
  • Chelsea - Burnley 2-3 (2017)
  • Tottenham - Manchester City 1-0 (2021)

Toată acțiunea din Premier League se vede în direct și exclusiv pe VOYO!

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ULTIMELE STIRI
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: Mai avem nevoie de 2-3 jucători
Laszlo Balint anunță transferuri după egalul cu Rapid: "Mai avem nevoie de 2-3 jucători"
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde
Un fotbalist din Superliga &icirc;l &icirc;nc&acirc;ntă pe Panduru: &bdquo;De mult n-am mai văzut așa fentă!&rdquo;
Un fotbalist din Superliga îl încântă pe Panduru: „De mult n-am mai văzut așa fentă!”
Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV
Dennis Man a ajuns la Eindhoven! Ce număr va purta la PSV
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
Isner, jucătorul care a dat cea mai rapidă servă din istoria tenisului, a ajuns subiect de glumă. Ce a spus despre ruși și bieloruși
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima c&acirc;știgată după meciul cu FCSB

Portarul Sloboziei a spus ce va face cu prima câștigată după meciul cu FCSB

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!