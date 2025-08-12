FC Liverpool primește vizita AFC Bournemouth, în meciul care inaugurează ediția 2025/26 a campionatului englez de fotbal.

Partida va putea fi urmărită vineri, 15 august, de la ora 22:00, în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Manchester United a pierdut de trei ori în prima etapă, în calitate de campioană en-titre

Bournemouth (loc 9 în ediția anterioară) se deplasează pe Anfield Road în etapa 1.

Considerat de majoritatea microbiștilor cea mai puternică întrecere națională din lume, Premier League se desfășoară sub acest nume din 1992.

Probabilitate matematică de sub 20% ca Liverpool să piardă cu Bournemouth

În treizeci și trei de ediții deja încheiate, s-a întâmplat de șase ori ca echipa campioană să piardă prima etapă a sezonului următor.

Liverpool nu a trăit încă această experiență prin care au trecut marii rivali din Manchester de trei ori. Cu două titluri de campioană cucerite de când campionatul englez se numește Premier League, „cormoranii” speră să ajungă la al doilea succes în prima etapă obținut din postura de campioană en-titre.

În sezonul 2020/21, Liverpool - campioană la acea vreme, ca și acum - a deschis campionatul cu un succes împotriva Leeds United, scor 4-3, meci în care Mohamed Salah a înscris de trei ori.

