Fabbrini A SEMNAT! Fotbalistul, prezentat oficial la noua echipa. FOTO&VIDEO

Diego Fabbrini s-a despartit de FC Botosani.

Unul dintre cei mai apreciati fotbalisti din Liga 1 a semnat cu noua sa echipa. Fabbrini s-a inteles cu CSKA Sofia si a fost prezentat oficial de clubul din Bulgaria.

Fabbrini a fost aproape de Dinamo, Mircea Rednic spunand chiar ca cele doua parti ajunsesera la un acord, iar jucatorului ii fusese trimis contractul. Totusi, lucrurile au luat o alta turnura, iar Fabbrini a ajuns la bulgari.

"Fabbrini a plecat aseara cu lacrimi in ochi de la noi. A plecat in Bulgaria. Aseara spunea ca a venit de un an la Botosani, iar nevasta il intreba atunci unde e Botosani si nu il gasea pe harta, iar acum il considera unul din cele mai frumoase locuri unde a trait, pentru ca si-a relansat cariera", a spus Valeriu Iftime in aceasta dimineata la PRO X.