Cade transferul pe care il visa Dinamo? Anuntul sefului de la Botosani despre viitorul lui Fabbrini

"E 99% rezolvat" - spunea ieri impresarul lui Fabbrini, Florin Manea, despre transferul italianului la Dinamo.

Azi, patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, spune ca mijlocausl ofensiv e departe de Stefan cel Mare. Are o propunere clara de a continua intr-un alt campionat, pentru un salariu mult superior.



"Fabbrini pleaca, dar va garantez ca nu ramane in Romania. Copilul e cinstit. Mi-a promis ca ramane in Romania doar la Botosani, chiar daca pe bani mai putini. A gasit un campionat in care e platit de 3,4 ori mai mult, nu ai cum sa-l tii in conditiile astea", a spus Iftime pentru PRO Sport.