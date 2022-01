FA Cup: Nottingham - Arsenal 1-0. Surpriză majoră! Londonezii, fără șut pe poartă, sunt eliminați

Fără șut pe poartă, Arsenal, ocupanta locului 4 din Premier League, a fost eliminată de Nottinghamcare a dat lovitura în minutul 83, prin Lewis Grabban, care a profitat de centrarea excelentă a lui Yates.

În turul 4 din Cupa Angliei, Nottingham va primi vizita unei alte echipe din Premier League, Leicester.

Minutul 90+4: Fluier final! Nottingham produce surpriza și elimină Arsenal, scor 1-0.

Minutul 83: GOL Nottingham! Yates centrează din flancul drept, iar Grabban se întinde și trimite în plasă. Mai mulți fani ai gazdelor au intrat pe teren după marcarea golului.

Minutul 45+1: Pauză: Nottingham - Arsenal 0-0.

Minutul 1: Începe meciul!

Echipele de start:

Arsenal se deplasează pe terenul lui Nottingham, echipă din a doua ligă engleză, pentru turul al treilea al FA Cup. „Tunarii” vin după înfrângerea cu Manchester City din campionat, care a pus capăt seriei de cinci victorii consecutive.

De cealaltă parte, Nottingham Forest pleacă din postura de outsider și vine după două înfrângeri consecutive în Championship, în care nu a reușit să înscrie niciun gol. Ultima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc în EFL Cup, în 2019, iar atunci Arsenal reușea să câștige cu 5-0.

19 întâlniri directe au avut loc între cele două echipe, 11 dintre ele fiind câștigate de 'tunari' și 3 de Nottingham. Ultima victorie a gazdelor în fața lui Arsenal a fost tot pe teren propriu, în 2018, tot în turul 3 al FA Cup.

Echipa lui Arteta va juca într-un echipament special în meciul din această seară, complet alb, care are un mesaj special. Echipamentul face parte din campania „No More Red”, împotriva crimei prin înjunghiere.

Inițiativa este făcută în colaborare cu Adidas și nu se poate cumpăra. Doar cei care demonstrează că fac o diferență pozitivă în comunitate vor putea primi un astfel de tricou, informează Sky Sports.

???????? ???????????????? ???????????? ⚪

Last year saw a record number of teenagers murdered in London.

It's time to make a real change, through real action.

Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC