Motivul pentru care Edi Iordanescu nu a mai venit la Astra! Antrenorul ii raspunde lui Dani Coman, care i-a transmis ca nu mai au ce vorbi: "Are dreptate!" 

Astra l-a dorit pe Edi Iordanescu ca antrenor la echipa, dar principalul a hotarat sa nu mai vina din motive personale.

Astra este pe ultimul loc in Romania dupa 9 partide, acumuland doar 4 puncte. Giurgiuvenii aproape s-au inteles cu Edi Iordanescu, dar antrenorul a refuzat in ultimul moment sa semneze din motive personale.

Dani Coman a declarat recent faptul ca a fost suparat pe faptul ca Iordanescu n-a mai venit la Astra, spunand ca nici nu va mai avea ocazia vreodata sa o faca.

"Sincer sa fiu inclusiv eu am crezut ca voi ajunge acolo. Eu am spus ca dupa ce mi s-a terminat contractul cu Medias, as fi vrut sa plec in strainatate. Vara aceasta a fost destul de ciudata, cu pandemia a fost un an atipic, pentru mine nu au venit ofertele pe care le-am asteptat, iar cu trecerea timpului, situatia familiala s-a schimbat. Eu am considerat ca e un moment in care trebuie sa fiu mai aproape de familie si am luat decizia sa astept.

Au venit anumite propuneri, eu nu vreau sa comentez anumite articole din presa, vreau sa antrenez si doar situatia familiala a facut sa iau aceasta decizie, coroborat cu pandemia. Eu am luat destul de tare in serios propunerea, au fost discutii cu Dani Coman, am avut o colaborare constructiva cu el in trecut. A fost o perioada buna alaturi de el, Dani Coman mereu a avut cuvant cand a promis ceva si e un profesionist. Eu il inteleg ca e suparat in momentul asta, dar trebuie sa-i treaca pana la urma deoarece este doar o decizie profesionala de-a mea.

Astra are un lot de jucatori bun. Imi asum faptul ca in ultima clipa am luat aceasta decizie, imi pare rau ca Dani Coman a asteptat in toata aceasta perioada, lucrurile au evoluat intr-o situatie la care eu nu ma asteptat, iar in ultima clipa am luat decizia. A fost chiar si o intalnire cu Dani si cu Bogdan Mara si am clarificat lucrurile.

Nu a fost un refuz printr-un mesaj. Eu am anuntat ca am fost dezamagit de niste lucruri si am clarificat. Dani are dreptate cand spune ca m-a asteptat, m-a onorat acest fapt, insa in fotbal sunt momente si momente.

Nu mi-a fost niciodata frica de partea sportiva, cunosc grupul de la Astra si am incredere in echipa, cu ajutorul lui Dani si Bogdan as fi putut sa fac lucrurile sa mearga. Sunt sigur ca Eugen o sa faca lucruri bune acolo. Daca o prietenie este adevarata, nu poate sa atarne de o decizie profesionala, pana la urma eu am fost drept si loial!

Astra are cel mai mult nevoie de patronul ei. Nu de Iordanescu, cand jucatorii vad ca finantatorul e langa ei, atunci au o anumita siguranta. Astra poate sa aiba rezultate si fara sa vin eu acolo", a declarat Edi Iordanescu pentru Digi Sport.

Eugen Neagoe va debuta pe banca Astrei sambata, chiar impotriva fostei sale echipe Dinamo. Dani Coman adeclarat in urma cu cateva zile ca Astra va avea o prima speciala pentru acest meci, iar fotbalistii de la echipa vor avea salariile la zi incepand de saptamana urmatoare.