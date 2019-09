Este cel mai bun antrenor din lume! Klopp l-a batut pe Guardiola si a luat trofeul THE BEST

A fost ales antrenorul anului.

Jurgen Klopp a fost desemnat antrenorul anului. Cei 3 nominalizati pentru acest trofeu au fost Pep Guardiola, Jurgen Klopp si Mauricio Pochettino. Klopp a castigat cu Liverpool trofeul Champions League si Supercupa Europei si este cel mai bun antrenor din lume la ora actuala.

"Acest premiu inseamna foarte mult. Nu stiu ce sa zic. Trebuie sa le multumesc multor persoane. In primul rand familiei mele, care se afla acasa. Cine si-ar fi imaginat acum patru ani. Sunt aici, Mauricio, pentru acea finala, un meci care a facut diferenta. Vreau sa ii multumesc si lui Pep Guardiola. Si echipei mele, care are o inima mare, ca si patronii. Am o echipa incredibila! Ca si antrenor, poti fi atat de bun pe cat este echipa ta. Sunt foarte mandru si sa pot sa antrenez acesti jucatori", a declarat Klopp.