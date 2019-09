VIDEO | Mane, iesire VIOLENTA la adresa lui Salah! Nici macar Klopp nu l-a putut calma: "Nu si-a putut reprima furia!"

Liverpool a castigat meciul de aseara cu Burnley, scor 3-0, insa nu a fost o partida lipsita de tensiuni. Jucatorii lui Klopp s-au certat intre ei. Mane, autorul golului secund, a avut o iesire violenta in minutul 85 atunci cand a fost schimbat. Mane nu a fost suparat pe Klopp, ci pe Salah. Egipteanul a refuzat sa-i paseze intr-o faza importanta.

Mane a iesit nervos de pe teren si nu a putut fi calmat nici de antrenor, nici de colegii aflati pe banca. Klopp a recunoscut ca jucatorul sau a fost suparat din pricina acelei faze.



"N-a fost fericit din cauza unei situatii din teren. Evident ca s-a enervat si nu si-a putut reprima furia", a declarat Klopp la finalul meciului.

Mane was extremely angry with Salah, never seen him this way pic.twitter.com/YWUTCGtabL