Lovitura URIASA pentru Klopp: Salah, gata sa PLECE de la Liverpool! Unde poate ajunge

Mohamed Salah e pregatit sa plece de la Liverpool la finalul sezonului, anunta presa engleza.

Mohamed Salah a devenit unul dintre cei mai buni jucatori din lume la Liverpool, in putinul timp de la transferul sau de la AS Roma, din 2017. Atacantul Egiptean a fost aproape de Gheata de Aur si a contribuit decisiv la succesul din Champions League din sezonul trecut.

In acest sezon, Salah a fost acuzat de egoism de colegul sau Sadio Mane, dupa ce Salah a refuzat sa-i paseze cand era in pozitie clara de gol. Chiar si asa, Salah e idol pe Anfield, iar fanii spera ca egipteanul sa fie motorul primului titlu dupa 30 de ani! 3 goluri si 2 pase decisive are egipteanul in primele 6 partide oficiale din acest sezon, un debut perfect, cu Liverpool pe primul loc in Premier League.



Salah, gata sa plece de la Liverpool

O informatie oferita de jurnalistul Duncan Castles zguduie insa lumea fanilor lui Liverpool. Acesta sustine ca Salah se simte pregatit sa plece la finalul sezonului, daca va fi ofertat de Real Madrid, Barcelona sau Juventus. Asta inseamna ca unul din marile cluburi europene sa faca o oferta de nerefuzat pentru Livepool. Salah e cotat la 150 de milioane de euro pe transfermarkt.de, insa cormoranii nu vor renunta la el pentru mai putin de 200 de milioane de euro.

Salah are cifre fantastice la Liverpool: 57 de goluri in 78 de meciuri pentru echipa lui Jurgen Klopp.

Mohamed Salah pourrait être intéressé pour changer d'air l'année prochaine. Le joueur se dit prêt à quitter Liverpool si le FC Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus présentent une proposition difficilement refusable. (@DuncanCastles) pic.twitter.com/I6gEloiPnP — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2019