După 11 etape, formația trupa antrenată de Chivu este lider în Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma, însă peste echipa lui Gasperini datorită golaverajului superior. Inter are opt victorii și trei înfrângeri în acest sezon, fără niciun rezultat de egalitate.

Pentru Inter Milano urmează acum primul ”Derby della Madonnina” din „era Chivu”. Cele două formații se vor duela duminică, 23 noiembrie, nu mai devreme de ora 21:45.

Francesco Moriero: „Cristi Chivu m-a surprins”

Înaintea partidei de foc, Francesco Moriero, fost winger la Inter Milano în perioada 1997-2000, a dat verdictul despre tehnicianul român. Italianul născut la Lecce vede trupa lui Chivu ca favorită în derby, dar îl și anunță să fie atent la forța ofensivă a adversarilor.

„Chivu m-a surprins. Foarte bun! Îl văd favorit în derby, dar trebuie să fie atent. Sub orice formă, să nu lase AC Milan să scape pe contraatac!”, a spus Francesco Moriero, citat de Sponda Nerrazzura.

În vârstă de 56 de ani, Moriero a fost un jucător de bază la Inter la finele anilor 90'. În tricoul echipei din „Orașul Modei”, aripa dreapta a bifat 83 de partide, a înscris nouă goluri și a livrat 14 pase decisive.

Singurul trofeu câștigat de italian este chiar alături de nerrazzuri, mai exact Cupa UEFA în sezonul 1997/98, turneu în care și-a trecut numele pe foaia de marcatori în două rânduri.

Programul nerazzurrilor devine infernal în următoarele două săptămâni: