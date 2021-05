Culio s-a intors la echipa sa de suflet dupa ce a trecut peste momentele grele din cariera! Cu cine a semnat fosta legenda a CFR-ului

Emmanuel Culio a plecat de la Quilmes din cauza unor probleme, iar acum si-a gasit o alta echipa.

Fost jucator al lui CFR Cluj, Juan Emmanuel Culio a semnat cu Club Social y Deportivo Flandria, echipa la care s-a lansat in fotbalul mare.

Mijlocasul argentinian anuntase conducerea pe cand era legitimat la CFR Cluj ca doreste sa plece in Argentina din cauza unor probleme personale si vrea sa ii se rezilieze contractul cu clubul ardelean.

Mai apoi s-a aflat ca sotia jucatorului a fost diagnosticata cu cancer si de aceea a ales sa plece imediat in tara sa natala.

Fostul campion al CFR-ului a trecut prin perioade groaznice la Quilmes Atletico, acolo unde a activat dupa ce a plecat din Gruia. Culio a fost depistat pozitiv de doua ori cu COVID-19 si a cerut rezilierea contractului pentru a putea fi alaturi de sotia sa.

Totusi, jucatorul argentinian a trecut peste acele momente si s-a intors la Flandria, acolo unde vedeta echipei, Lautaro Quiroz s-a accidentat, iar clubul din Liga a III-a a Argentinei a fost nevoita sa caute rapid un inlocuitor.

Emmanuel Culio are 5 titluri de campion in Liga 1 cu CFR Cluj in palmares si a bifat peste 200 de partide in tricoul "feroviarilor".