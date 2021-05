Anunt important pentru CFR Cluj! Ce se intampla cu Arlauskis dupa finalul acestui sezon! Ce spun oficialii clubului despre viitorul lui Balgradean 

Giedrius Arlauskis a anuntat clubul din Ardeal unde va activa din sezonul urmator.

Actionarul minoritar al lui CFR Cluj, Stefan Gadola, a anuntat ca Arlauskis va ramane in Gruia si din sezonul urmator.

Portarul lituanian a revenit la CFR Cluj in primavara acestui an, dupa ce Al-Shabab, echipa ce il legitimase la inceputul sezonului pe Arlauskis, a fost nevoita sa renunte la el pentru a-l inregistra pe Odion Ighalo, fost jucator la Manchester United.

Giedrius Arlauskis a evoluat in 4 partide in acest sezon pentru "feroviari" si i-a luat fata pe postul de titular lui Cristian Balgradean, care a fost adus de la FCSB in vara trecuta.

"Ne bucuram de Arla, sper sa apere mult timp la echipa noastra. Va ramane si din vara. Sper sa ramana si Balgradean, este un portar bun. E normal sa fie o competitie intre ei, eu il stimez si pe Balgradean, e un goalkeeper bun.

Cand a plecat Arlauskis, a fost decizia lui. Nu l-am intrebat de ce, nu intru in aceste amanunte. Portarii sunt jucatori deosebiti. Dumneavoastra ati sari cu fata in picioarele unor fotbalisti? Eu n-as putea. Ei sunt expusi mai multor riscuri, sunt curajosi, nebuni, sunt fantastici", a declarat Gadola, pentru GSP.

Daca Arlauskis nu are de gand sa plece, nu se poate spune acelasi lucru despre Edi Iordanescu. CFR Cluj ar putea ramane fara antrenor in aceasta vara indiferent daca va cuceri titlul sau nu. Detalii AICI.