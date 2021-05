"E un mincinos, nu avem nevoie de astfel de caractere! Sa plece!" Sepsi il acuza de blat pe Bouhenna dupa ce a semnat in secret cu CFR Cluj

Directorul sportiv al lui Sepsi, Attilla Hadnagy, este dezamagit de modul in care Bouhenna a ales sa plece de la club.

Rachid Bouhenna va pleca din vara la CFR Cluj, iar Attilla Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, il acuza pe algerian ca ar fi semnat de mai mult timp de cat stia clubul din Sfantu Gheorghe, dar a refuzat sa anunte conducerea clubului.

Din spusele lui Hadnagy, fundasul central a anuntat oficialii covasnenilor ca va pleca in strainatate si nu doreste sa ramana in Sfantu Gheorghe sau Brasov pentru ca nu exista scoala franceza pentru copii sai.

De asemenea, Hadnagy considera ca Bouhenna a semnat din timp cu CFR Cluj, chiar dinaintea meciului disputat impotriva lor. Algerianul a avut o partida catastrofala cu "feroviarii", unde stopperul a primit al doilea cartonas galben pentru un fault aiurea si a fost trimis la cabine dupa doar cateva minute de la debutul reprizei secunde.

"Cred ca a semnat cu CFR nu acum, nici in urma cu 2-3 saptamani, ci din decembrie sau ianuarie 2021. Asa cred eu. Acum pot sa ma gandesc la acel rosu pe care l-a luat? Pot! Nu-l acuz, dar am dreptul sa fiu suspicios.

Avea galben, la pauza Leo, care avea Covid-19, a discutat cu el la telefon, i-a spus sa fie atent! Ce a facut el? Exact pe dos! A intrat cu doua picioare, sa fie sigur ca ia rosu. Plus ca nu avea ce cauta in acel loc, pe partea stanga

Foarte dubios ni s-a parut acel episod. Am tacut, dar ne-a lasat un gust amar. Acum ca vedem ca se confirma tot ce gandeam, ne dezamageste crunt.

Daca mergea la FCSB sau Craiova chiar taceam. Uite, inaintea meciului cu CFR din play-off, cand a aflat ca e in afara lotului, s-a dus glont la Leo. Era si mincinos! De ce nu a venit sa ne spuna ca a semnat? El cerea explicatii de ce nu e in lot", a spus Attila Hadnagy pentru GSP.

Rachid Bouhenna a fost adus in vara lui 2019 la Sepsi de la echipa scotiana Dundee United, de atunci fundasul a evoluat de 46 de ori in tricoul covasnenilor si a marcat de 4 ori.

"Asa neserios? Sa pleci pe furis? Pentru acest comportament va fi in afara lotului. Ba chiar ne gandim sa-i dam banii si sa plece. Sa nu ne mai incurce nici el pe noi, nici noi pe el. Ce sens are? Nu mai are rost sa-l tinem.

Ne-a mintit. Am un mare semn de intrebare pentru ce a facut la acel meci cu CFR. Am voie sa am suspiciuni! A fost dubios. Sa fie sanatos! Noi aici nu avem nevoie de astfel de caractere", a mai adaugat directorul sportiv al lui Sepsi.