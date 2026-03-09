Mirel Rădoi și-a dat acordul pentru a reveni la FCSB și a ajuta echipa campioană într-un moment de criză. Tehnicianul va pregăti echipa în play-out, va încerca să se califice în Conference League, iar la finalul sezonului se va așeza la masa negocierilor pentru a discuta despre o posibilă prelungire a contractului.

Reacția Peluzei Nord după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB

Fanii celor de la FCSB din Peluza Nord au primit cu bucurie vestea revenirii lui Mirel Rădoi și l-au asigurat pe noul tehnician de susținere totală.

În mesajul Peluzei Nord, Rădoi este avertizat - dacă mai era nevoie - despre misiunea dificilă pe care o va avea la FCSB și despre așteptările foarte mari care vor exista.

"Mirel, bine ai revenit acasă.

Pentru noi, cei din tribune, numele tău nu înseamnă doar un antrenor care vine să conducă echipa. Înseamnă un căpitan, un jucător care a luptat pentru aceste culori, un om care știe ce înseamnă presiunea, responsabilitatea și onoarea de a purta acest tricou.

La acest club lucrurile nu sunt niciodată simple. Aici așteptările sunt uriașe, istoria este grea, iar fiecare meci se joacă cu mândrie și responsabilitate față de milioane de oameni care iubesc această echipă. Tocmai de aceea, știm că este nevoie de oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă această echipă și ce înseamnă să lupți pentru ea.

Știm că drumul nu va fi ușor. Vor fi momente bune, vor fi și momente grele. Dar la acest club nimic nu s-a construit vreodată ușor. Tot ce s-a câștigat s-a câștigat prin muncă, sacrificiu și prin dorința de a nu renunța niciodată.

Din tribune mesajul nostru este unul simplu și sincer: ai în spatele tău suportul nostru. Noi vom fi acolo, meci de meci, acasă și în deplasare, așa cum am fost mereu. Vom cânta, vom încuraja și vom împinge echipa înainte în fiecare moment.

Pentru noi nu este doar un club. Este o identitate, o istorie și o mândrie pe care o purtăm oriunde mergem.

Îți dorim multă putere, inspirație și curaj în această nouă etapă. Condu echipa cu încredere, cu pasiune și cu respect pentru acest tricou.

Noi vom fi acolo.

Bine ai revenit și mult succes, Mirel", a transmis Peluza Nord.

Primul meci al lui Mirel Rădoi după revenirea la FCSB este programat vineri, de la ora 20:30, contra lui Metaloglobus, în prima rundă din play-out.

Doar al nouălea din era Becali! Topul în care va intra Mirel Rădoi la FCSB

Prin această revenire, Rădoi intră într-un top aparte din „era Becali”. Din 2003 încoace, doar opt antrenori au avut mai multe mandate la echipa patronată de Gigi Becali, iar Rădoi va deveni al nouălea.

Antrenorii cu mandate multiple la FCSB în era Becali: