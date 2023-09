Lipsă de respect pe San Siro: momentul de reculegere a fost întrerupt de suporteri

În timpul minutului de reculegere în memoria lui Giovanni Lodetti (fotbalist al lui AC Milan și fost component al echipei naționale, decedat în urmă cu o zi, 22 septembrie) și a președintelui emerit al Republicii, Giorgio Napolitano, cei aproximativ 200 de fani ai lui Hellas, adunați în tribuna din deplasare, au tulburat momentul de reculegere prin începerea unor huiduieli și scandări ce au atins un nivel înalt de decibeli, conform gazetta dello sport.

???????????? Rafael Leão puts Milan 1-0 up vs Hellas Verona! He's now scored in 3 successive Serie A games.

The kit though… ????????#SerieA #Leao #ACMilan #Verona pic.twitter.com/m99zOhWYhC