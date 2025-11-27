Fostul selecționer al României a bifat 24 de apariții pentru echipa din Polonia, pentru care a înregistrat o medie de 1,63 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



A părăsit-o pe Legia la sfârșitul lunii trecute după ce a pierdut cu Pogon Szczecin în Cupa Poloniei cu 1-2 și după ce a remizat 0-0 cu Lech Poznan în etapa #13 din campionat.



Cu cine negociază Edi Iordănescu la o lună după ce s-a despărțit de Legia Varșovia



Acum, se pare că Iordănescu Jr. își pregătește o revenire imediată în antrenorat și nu vrea să mai aștepte mai bine de un an, așa cum a făcut-o după ce a lăsat naționala în 2024. Conform iamsport, tehnicianul negociază cu echipe din zona Golfului și din China.



Sursa citată a sugerat că la începutul viitor Edi Iordănescu ar putea să aibă echipă. În același timp, fostul selecționer nu ar fi încântat de faptul că trebuie să plece atât de departe de casă pentru a antrena, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el.



Unde a mai antrenat Edi Iordănescu



De-a lungul carierei sale, fiul lui Anghel Iordănescu le-a antrenat pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan, Astra Giurgiu, CSKA Sofia, Pandurii, FCM Târgu Mureș, Fortuna Brazi și FC Vaslui.



Cel mai mult a stat la naționala României în perioada 2022 - 2024, iar cele mai multe apariții pe banca tehnică le-a bifat la Pandurii, 59, în perioada 2014 - 2016.

