„Legia a dat afară 10 din ultimii 14 antrenori“

Ce fel de conducere are Legia? Cei din fruntea clubului au răbdare cu antrenorii? Cât de mare e presiunea din partea fanilor, din partea presei?

La Legia nu există răbdare! Nu cu antrenorii echipei. Îți spun atât: au fost 14 schimbări pe banca tehnică, în ultimii zece ani. Singurul care a plecat, că a vrut el, a fost rusul Cherchesov. Nu și-a prelungit contractul. Și a fost și interimarul Golebiewski, cel care a avut un mandat temporar. În rest, zece antrenori au fost concediați, în timp ce doi n-au primit nicio propunere pentru prelungirea contractului, deși și-ar fi dorit să mai stea. Presiunea suporterilor? Imensă! Vor titlul și prestații foarte bune în Europa. În sezonul trecut, Legia a jucat în sferturile Conference League și a cucerit cupa. Dar pentru că a terminat pe 5 în campionat, sezonul a fost considerat un eșec! Iar fanii au fost furioși. Apoi, există această presiune mediatică foarte mare. Pentru că Legia e cel mai popular club de la noi. Vorbim despre o formație foarte iubită din capitală. Iar aici, la Varșovia, trăiesc cei mai renumiți jurnaliști de sport de la noi. Și, firește, sunt interesați, în primul rând, de Legia. Din acest punct de vedere, Legia bate Lech Poznan la capitolul mediatizării.



Ca un jurnalist polonez de sport, care cunoaște bine campionatul intern, crezi că Edward Iordănescu va reuși la Legia?

Îi va fi greu. Legia nu prea are bani pentru transferuri spectaculoase și echipa are nevoie de noi jucători, în momentul de față. Așteptările sunt uriașe, fanii cer titlul și, realist vorbind, Lech Poznan are echipa mai bună acum. Pe de altă parte, în sezonul trecut, Lech a avut o misiune mai ușoară. Pentru că n-a jucat în Europa și, drept urmare, a fost implicată doar în lupta din campionat. Dar nu doar campioana Lech Poznan e problema celor de la Legia. Și Rakow are un lot foarte bun, plus un antrenor excelent. Așadar, va fi greu ca Legia să cucerească titlul și, inclusiv dacă echipa va termina pe 2, rezultatul va fi o dezamăgire. Clar: Edward Iordănescu trebuie să câștige titlul și echipa lui să joace bine pe tot parcursul sezonului. Altfel, va fi concediat. Problema lui e că vine la Legia într-un moment în care fanii sunt deja furioși din cauza rezultatelor anterioare. Și au avertizat că vor boicota meciurile din noul sezon, în cazul în care conducerea nu va reuși niște transferuri spectaculoase, iar echipa va avea un joc slab.