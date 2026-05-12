Ce nebunie: revine la națională cu o lună înainte de Cupa Mondială și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie!

Curacao se pregătește de o participare istorică la Cupa Mondială, însă naționala are parte de momente complicate cu doar o lună înaintea turneului final.

Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care se califică la Cupa Mondială din 2026. A obținut această performanță cu veteranul Dick Advocaat (78 de ani) pe bancă, însă experimentatul olandez a decis să demisioneze în februarie.

Fred Rutten, selecționerul care a preluat Curacao în februarie, a demisionat cu o lună înaintea Cupei Mondiale

Advocaat anunța că nu va merge la Cupa Mondială din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale. În locul lui a fost numit chiar secundul Fred Rutten (63 de ani), care ar fi trebuit să conducă echipa la turneul final.

Rutten a stat pe banca naționalei la cele două amicale pierdute în martie (0-2 contra Chinei și 1-5 împotriva Australiei), iar luni seară, cu doar o lună înaintea de Cupa Mondială, a anunțat că demisionează.

Dick Advocaat, gata să revină pentru Cupa Mondială, la 78 de ani

Acum, sunt toate șansele ca naționala din Curacao să fie condusă la Cupa Mondială chiar de Dick Advocaat, anunță ziarul olandez De Telegraaf. Starea de sănătate a fiicei antrenorului s-a îmbunătățit, iar tehnicianul ar fi dispus acum să meargă la Cupa Mondială.

În plus, jucătorii și sponsorii echipei naționale ar fi pus o reală presiune pentru revenirea lui Dick Advocaat la echipa națională, motiv pentru care Fred Rutten a demisionat.

În cazul în care revenirea la națională se va oficializa, Dick Advocaat va deveni cel mai vârstnic selecționer din istoria Cupei Mondiale, la 78 de ani. Recordul este deținut acum de Otto Rehhagel (71 de ani și 317 zile, pe banca Greciei la Mondialul din 2010).

Dick Advocaat, câștigător de Cupa UEFA și Supercupa Europei cu Zenit, dar și campion în Olanda cu PSV și în Scoția cu Rangers, ar urma să participe astfel la a treia ediție de Cupă Mondială din carieră. A mai stat pe banca Olandei în 1994 și a condus Coreea de Sud la ediția din 2006.

Curacao va juca în grupa E la Cupa Mondială, alături de Germania, Ecuador și Coasta de Fildeș.

