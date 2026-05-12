Ce nebunie: revine la națională cu o lună înainte de Cupa Mondială și devine cel mai vârstnic selecționer din istorie!

Curacao a devenit cea mai mică țară din istorie care se califică la Cupa Mondială din 2026. A obținut această performanță cu veteranul Dick Advocaat (78 de ani) pe bancă, însă experimentatul olandez a decis să demisioneze în februarie.

Fred Rutten, selecționerul care a preluat Curacao în februarie, a demisionat cu o lună înaintea Cupei Mondiale

Advocaat anunța că nu va merge la Cupa Mondială din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale. În locul lui a fost numit chiar secundul Fred Rutten (63 de ani), care ar fi trebuit să conducă echipa la turneul final.

Rutten a stat pe banca naționalei la cele două amicale pierdute în martie (0-2 contra Chinei și 1-5 împotriva Australiei), iar luni seară, cu doar o lună înaintea de Cupa Mondială, a anunțat că demisionează.