Neymar (128 de selecţii și 79 de goluri) a fost preconvocat de Carlo Ancelotti în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din această vară.
Ancelotti a anunţat, luni, un lot preliminar de 55 de jucători pentru competiţia din SUA, Canada şi Mexic.
Fostul atacant al lui FC Barcelona sau Paris Saint-Germain, acum la Santos, ar putea juca pentru prima dată pentru Seleção de la 17 octombrie 2023 (0-2 împotriva Uruguayului), scrie news.ro.
Lista finală va fi anunţată de selecţionerul Carlo Ancelotti la 18 mai.