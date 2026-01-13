Recent, s-a zvonit că selecționerul este aproape de a reveni în fotbal, dar nu în Europa. Are discuții avansate în Arabia Saudită, acolo unde o poate prelua pe Al-Shabab, echipă antrenată în trecut și de Marius Șumudică.



Fostul selecționer a confirmat faptul că negocierile cu echipa din zona Golfului sunt ”destul de avansate” și sunt șanse bune ca acesta să semneze.



Iordănescu Jr. nu duce, însă, lipsă de oferte. Are discuții și în alte campionate, precum cel al Belgiei, unde au mai antrenat, în ultimii ani, doar Mircea Rednic și Ladislau Boloni.



Edi Iordănescu a confirmat: ”Discuțiile sunt avansate”



„Sunt şanse foarte mari să plec din nou în străinătate. Va fi foarte greu să revin în România, nu cred că se pune problema, cel puţin în următorii ani. Nu cred că echipa naţională are nevoie acum de speculaţii, ci de linişte. Nu s-a pus şi nici nu se pune problema!



E clar că îmi doresc să intru din nou în circuit cât mai repede. Dacă, măcar una dintre discuţii se va materializa, atunci voi pleca în străinătate. Acesta este obiectivul meu. Nu aştept, nu vreau să aştept, nu am un target să revin la naţională. Îmi doresc să plec în străinătate.



Sunt discuţii în străinătate, majoritatea nu sunt din Europa. Ce pot să spun este că, din Arabia Saudită, există un anumit interes, discutăm. Nu vreau să intru în speculaţii, s-ar crea multe ecouri.



Discuţiile în Arabia Saudită sunt destul de avansate. Am mai avut şi vara trecută ofertă de acolo, cu contractul aproape semnat, şi a picat totul în ultima clipă. Am învăţat că, până nu semnezi, nu poţi fi sigur de nimic.



Sunt discuţii şi în alte părţi, şi în China, şi în Europa, din Belgia şi un alt campionat pe care l-am refuzat deja, şi pentru o naţională”, a spus Edi Iordănescu, la Fanatik.ro.



Unde a mai antrenat Edi Iordănescu



De-a lungul carierei sale, fiul lui Anghel Iordănescu le-a antrenat pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan, Astra Giurgiu, CSKA Sofia, Pandurii, FCM Târgu Mureș, Fortuna Brazi și FC Vaslui.



Cel mai mult a stat la naționala României în perioada 2022 - 2024, iar cele mai multe apariții pe banca tehnică le-a bifat la Pandurii, 59, în perioada 2014 - 2016.

