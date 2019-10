Cati super-fotbalisti s-au retras in 2019! Din primul "11" fac parte Xavi, Eto’o, Robben si Torres 

Multi dintre cei mai buni jucatori din ultimul deceniu s-au retras in acest an.

Anul 2019 va ramane in istorie ca unul in care s-au retras din activitate unii dintre cei mai valorosi fotbalisti de la inceputul secolului XXI, campioni mondiali, campioni europeni si castigatori de Champions League sau, pur si simplu, jucatori cu un talent exceptional. Primul „11” fotmat din acesti jucatori, ar putea alcatui oricand un Dream Team al fotbalului mondial in ultimii 10-15 ani.

Primul „11”: PETR CECH (37 ani, Arsenal / ex - Chelsea) - PATRICE EVRA (38 ani, West Ham United / ex - Monaco, Manchester United, Juventus si Marseille), ANDREA BARZAGLI (38 ani, Juventus), ASHLEY COLE (38 ani, Derby County / ex - Arsenal, Chelsea si AS Roma) - ARJEN ROBBEN (35 ani, Bayern Munchen / ex - PSV Eindhoven, Chelsea si Real Madrid), XAVI HERNANDEZ (39 ani, Al Sadd / ex - FC Barcelona), BASTIAN SCHWEINSTEIGER (35 ani, Chicago Fire / ex - Bayern Munchen si Manchester United), WESLEY SNEJDER (35 ani, Al Gharafa / ex - Ajax, Inter Milano si Real Madrid) - FERNANDO TORRES (35 ani, Sagan Tosu / ex - Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea si AC Milan), SAMUEL ETO’O (38 ani, Qatar SC / ex - Real Madrid, FC Barcelona, Inter Milano si Chelsea), ROBIN VAN PERSIE (36 ani, Feyenoord / ex - Arsenal si Manchester United)

Rezerve: John O'Shea (38 ani, Reading / ex - Manchester United si Sunderland), Juan dos Santos (40 ani, Flamengo / ex - Bayer Leverkusen si AS Roma), Yossi Benayoun (39 ani, Beitar Ierusalim / ex - Liverpool, Chelsea si Arsenal)