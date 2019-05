Xavi isi incepe de azi cariera de antrenor! Cu ce echipa a semnat

Fostul campion mondial si superstar al Barcelonei a semnat astazi primul sau contract ca antrenor.

Fostul mijlocas al Barcelonei a semnat astazi un contract cu Al Sadd, din Qatar.

Xavi a jucat la Al Sadd din 2015, dupa plecarea de la Barcelona, si si-a anuntat retragerea din fotbal luna trecuta.

Xavi a semnat un contract pe doi ani si ii va fi antrenor fostului mijllocas de la Atletico Madrid, Gabi.

Anii petrecuti de Xavi la Barcelona au coincis cu cea mai buna perioada din istoria clubului. Xavi are in palmares 8 titluri in La Liga si patru trofee Champions League, dar si un titlu mondial si doua europene cu nationala Spaniei.

Tweet Barcelona xavi Citeste si: