Portarul ceh a fost vândut în 2015 la Arsenal, după 11 ani petrecuți pentru gruparea de pe Stamford Bridge. Cech s-a retras de la "tunari" în 2019 și a fost numit în stafful clubului Chelsea.

Sancțiunile impuse lui Roman Abramovici, forțat să vândă formația, l-au făcut pe Petr Cech să abandoneze postul de Consilier Tehnic și să lase noul proprietar, Todd Boehly, să reabiliteze întreg echipa, în urmă cu un an.

Fostul fotbalist, în vârstă de 41 de ani a îmbrățișat un sport mai puțin obișnuit pentru jucătorii retrași din activitate, hocheiul pe gheață.

Petr Cech a fost protagonistul unui spectacol total într-un meci din campionatul britanic de hochei pe gheață. Fostul portar a reușit 62 de parade, la cele 64 de execuții ale adversarilor, iar echipa sa, Oxford City Stars, s-a impus cu scorul de 3-2.

MAN OF THE MATCH | @OxfordCityStars

YOUR STARS MAN OF THE MATCH... Could have been a number of people, but with 62 saves from 64 shots on Goal, its #39 PETR CECH pic.twitter.com/ZErfH5dgRu