Fulham și West Ham s-au întâlnit aseară pe ”Craven Cottage” într-un derby londonez din cadrul etapei cu numărul 29 din Premier League.

Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

Fulham - West Ham 0-1

S-a încheiat 1-0 pentru ”ciocănari”, după golul lui Crysencio Summerville (foto) din minutul 65, rezultat surprinzător - gazdele de la Fulham se află în prima jumătate a clasamentului și luptă pentru cupele europene, în timp ce oaspeții de la West Ham sunt pe loc de retrogradare în Championship, având drept obiectiv menținerea în Premier League.