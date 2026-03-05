VIDEO EXCLUSIV Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!

Surpriză în derby-ul Londrei din Premier League!
Partida Fulham - West Ham a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

FulhamWest HamCrysencio SummervilleFulham - West HamPremier League
Fulham și West Ham s-au întâlnit aseară pe ”Craven Cottage” într-un derby londonez din cadrul etapei cu numărul 29 din Premier League.

Partida a fost transmisă în exclusivitate de VOYO.

Fulham - West Ham 0-1

S-a încheiat 1-0 pentru ”ciocănari”, după golul lui Crysencio Summerville (foto) din minutul 65, rezultat surprinzător - gazdele de la Fulham se află în prima jumătate a clasamentului și luptă pentru cupele europene, în timp ce oaspeții de la West Ham sunt pe loc de retrogradare în Championship, având drept obiectiv menținerea în Premier League.

Rezultatele și marcatorii din etapa 29 din Premier League

Marţi

Bournemouth - Brentford 0-0

Leeds United - Sunderland 0-1

A marcat: Habib Diarra (70 - penalty).

Everton - Burnley 2-0

Au marcat: Tarkowski (32), Dewsbury-Hall (60).

Wolverhampton - Liverpool 2-1

Au marcat: Rodrigo Gomes (78), Andre (90+4), respectiv Mohamed Salah (83).

Miercuri

Fulham - West Ham United 0-1

A marcat: Summerville (65).

Brighton - Arsenal 0-1

A marcat: Saka (9).

Manchester City - Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Semenyo (31), Rodri (62), respectiv Gibbs-White (56), Elliot Anderson (76).

Aston Villa - Chelsea 1-4

Au marcat: Douglas Luiz (2), respectiv Joao Pedro (35, 45+6, 64), Cole Palmer (55).

Newcastle - Manchester United 2-1

Au marcat: Anthony Gordon (45+6 - penalty), Osula (90), respectiv Casemiro (45+9).

Joi este programată partida Tottenham Hotspur - Crystal Palace, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 22:00

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
