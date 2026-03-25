Orice început are și un sfârșit. Pornind de aici, înțelegem de ce aventura fotbalistică a lui Mohamed Salah, care părea de vis în sezonul trecut, se apropie de final.

În sezonul 2024-2025, „Faraonul“ a trăit cea mai bună perioadă din cariera sa, la Liverpool: 52 de meciuri, 34 de goluri, 23 de pase de gol. Cu astfel de cifre, Mo a avut o contribuție uriașă la titlul câștigat de Liverpool. Și, firește, răsplata a venit sub forma prelungirii contractului până în iunie 2027.

Aseară însă, s-a confirmat o decizie așteptată: Liverpool a anunțat despărțirea de Salah, în vară. Vorbim despre un deznodământ la care se aștepta toată lumea, după scandalul monstru din decembrie.

Salah, primele cuvinte după ce clubul i-a anunțat iminenta plecare

La „ruptura“ Liverpool – Salah a contribuit, pe lângă episodul din decembrie, și forma slabă a africanului din acest sezon. Doar 10 goluri și 9 assist-uri a adunat până acum Mo, în 34 de apariții. Mult sub nivelul cifrelor sale din sezonul trecut.

Cu soarta sa decisă pe „Anfield“, Salah a avut prima reacție, sub forma unei postări pe rețelele de socializare.

„Din păcate, a sosit aceea zi. Vreau să încep prin a spune că niciodată nu mi-am imaginat cât de profund vor deveni acest club, acest oraș și acești oameni parte din viața mea. Liverpool nu e doar un club de fotbal. E pasiune, e istorie, e un spirit. E ceva pe care nu-l pot explica pentru cineva care nu face parte din acest club“, a scris Salah, în cadrul unei postări de șase rânduri.

Salah, al 3-lea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool

Sosit la club, în 2017, de la AS Roma, în schimbul sumei de 42 de milioane de euro, Salah și-a câștigat defenitiv locul în istoria „cormoranilor“. A cucerit două titluri și un trofeu Champions League, pe lângă alte cinci trofee cu formația engleză.

Cu 255 de goluri pentru Liverpool până în acest moment – în 435 de apariții – Salah e al treilea cel mai bun marcator din istoria clubului, după Ian Rush și Roger Hunt. În Premier League, egipteanul a câștigat de patru ori „Gheata de Aur“, acordată celui mai bun marcator al campionatului, din postura de jucător al „cormoranilor“.