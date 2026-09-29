După Octavian Popescu, Elias Charalambous a dat lovitura: transferul unui fost campion de la Arsenal

Elias Charalambous este, fără doar și poate, unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria FCSB. După patru trofee cucerite la formația patronată de Gigi Becali, cipriotul a acceptat o nouă aventură.

După Octavian Popescu, Elias Charalambous a dat lovitura

Mai exact, Elias Charalambous a fost instalat în vara acestui an la Levadiakos, formație care a terminat pe locul 5 în stagiunea precedentă din campionatul Greciei.

Cipriotul a adus la noua sa echipă fotbaliști cu care a colaborat în trecut: Adrian Șut, Alex Pantea și Octavian Popescu. Pe lângă cei trei, conducerea lui Levadiakos a mai transferat un jucător important.

Pentru ca rezultatele să se remedieze, clubul elen l-a transferat pe Mohamed Elneny. Egipteanul are un CV impresionant, în perioada petrecută la Arsenal cucerind nu mai puțin de trei trofee.

„Mohamed Elneny, bine ai venit!

De pe cele mai mari stadioane ale lumii, acum... în casa noastră, pe stadionul „Lampros Katsonis”, în tricoul echipei Levadiakos!

Echipa noastră face o nouă mutare spectaculoasă pe piața transferurilor, aducând un jucător cu experiență în Premier League și Champions League, care a strălucit timp de peste șapte ani în tricoul celor de la Arsenal și are peste 100 de selecții la naționala Egiptului!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Levadiakos.