După Octavian Popescu, Elias Charalambous a dat lovitura: transferul unui fost campion de la Arsenal

După Octavian Popescu, Elias Charalambous a dat lovitura: transferul unui fost campion de la Arsenal Fotbal extern
SPORT.RO
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Levadiakos a transferat un fost campion din Premier League.

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Elias CharalambousLevadiakosMohamed Elneny
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Elias Charalambous este, fără doar și poate, unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria FCSB. După patru trofee cucerite la formația patronată de Gigi Becali, cipriotul a acceptat o nouă aventură.

După Octavian Popescu, Elias Charalambous a dat lovitura

Mai exact, Elias Charalambous a fost instalat în vara acestui an la Levadiakos, formație care a terminat pe locul 5 în stagiunea precedentă din campionatul Greciei.

Cipriotul a adus la noua sa echipă fotbaliști cu care a colaborat în trecut: Adrian Șut, Alex Pantea și Octavian Popescu. Pe lângă cei trei, conducerea lui Levadiakos a mai transferat un jucător important.

Pentru ca rezultatele să se remedieze, clubul elen l-a transferat pe Mohamed Elneny. Egipteanul are un CV impresionant, în perioada petrecută la Arsenal cucerind nu mai puțin de trei trofee.

„Mohamed Elneny, bine ai venit!

De pe cele mai mari stadioane ale lumii, acum... în casa noastră, pe stadionul „Lampros Katsonis”, în tricoul echipei Levadiakos!

Echipa noastră face o nouă mutare spectaculoasă pe piața transferurilor, aducând un jucător cu experiență în Premier League și Champions League, care a strălucit timp de peste șapte ani în tricoul celor de la Arsenal și are peste 100 de selecții la naționala Egiptului!”, s-a arătat în comunicatul oferit de Levadiakos.

CV-ul lui Mohamed Elneny

Mijlocașul a făcut primii pași în fotbal la Al Ahly U19, ca ulterior să bifeze experiențe la El Mokawloon, Basel, Arsenal, Beșiktaș și Al Jazira.

  • 1,2 milioane de euro este cota lui Mohamed Elneny
  • 161 de meciuri, șase goluri și 10 pase decisive a adunat egipteanul la Arsenal
  • 103 de selecții și opt goluri a strâns mijlocașul la naționala Egiptului
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