Fostul campion mondial, condamnat la șapte ani de închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor!

Faptele s-ar fi petrecut între 1993 şi 1996, apoi între 2006 şi 2010, asupra a două victime diferite, scrie news.ro .

The Guardian precizează că Înalta Curte din Glasgow a stabilit în luna august, la finalul unui proces care a durat cinci zile, că scoţianul a atins în mod necuvenit un băiat şi o fată şi s-a expus în faţa lor. Deşi Dott a negat întotdeauna faptele, el a fost totuşi găsit vinovat de două capete de acuzare de comportament obscen, indecent şi libidinos.

Reclamanţii „privaţi de o parte din copilăria lor”

Marţi, lordul Harrower, judecător la Înalta Curte din Edinburgh, a pronunţat o pedeapsă de şapte ani de închisoare cu efect retroactiv şi a precizat că vinovatul „ i-a privat pe reclamanţi de o parte din copilăria lor ”.

Prima victimă, care astăzi are în jur de 40 de ani, a fost abuzată între 1993 şi 1996, faptele începând atunci când Graeme Dott avea 16 sau 17 ani.

Cealaltă victimă are, la rândul ei, în jur de 20 de ani. Ea a declarat că a fost atinsă în mod necorespunzător, sărutată şi supusă unor acte sexuale între 2006 şi 2010. Abuzurile aveau loc cel mai adesea atunci când ea făcea duş, Dott intrând în baie aproape dezbrăcat sau complet dezbrăcat.

Judecătorul de la Înalta Curte din Edinburgh l-a plasat pe campionul mondial de snooker din 2006 în arest preventiv.

De asemenea, numele său a fost înscris pe o perioadă nedeterminată în registrul infractorilor sexuali.

Avocatul său a invocat ca circumstanţă atenuantă faptul că bărbatul în vârstă de 49 de ani suferea de tulburări psihice (scoţianul explicase, în special, că suferă de depresie într-un interviu acordat BBC în 2021).