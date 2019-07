Arsenal este zguduita de un incident macabru: un cadavru a fost gasit in casa lui Elneny!

Dupa ce Ozil si Kolasinac au fost atacati cu un cutit in Londra, un alt episod tulbura apele la Arsenal.

De data aceasta, Mohamed Elneny este zguduit de un incident macabru.

Un cadavru al unei persoane inca neidentificate a fost gasit de tatal lui Elneny in locuinta detinuta de fiul sau, in orasul El Mahalla El Kubra, din Egipt, scrie Gazzetta dello sport.

Socat, tatal lui Elneny a chemat politia, care a incearca acum sa stabileasca indentitatea cadavrului si posibila legatura cu fotbalistul lui Arsenal.

Zilele trecute, Mesut Ozil a fost atacat cu un cutit in Londra, dar a fost salvat de colegul sau de echipa, Saed Kolasinac.

Footage of Arsenal player, Saed Kolasinac fighting against robbers who tried to rob Ozil’s car surfaces.

What a defense!!! pic.twitter.com/wILVLJvwt4