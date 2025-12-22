FOTO ȘI VIDEO Gâlcă acuză arbitrajul după FCSB - Rapid: "Am avut penalty! L-a împins de la spate"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională, scor 1-2. La finalul partidei, Costel Gâlcă a reclamat și un penalty neacordat echipei sale în prelungiri.

TAGS:
RapidFCSBJakub HromadaCostel Galcaadrian sut
Din articol

FCSB a condus cu 2-0 după golurile lui Darius Olaru (24') și Florin Tănase (75' - penalty), însă Rapid a reînceput să spere din minutul 86, când Alex Dobre a transformat un penalty și a redus din handicap.

Costel Gâlcă, după FCSB - Rapid 2-1: "A fost penalty la Hromada"

Rapidiștii au reclamat un penalty neacordat de Istvan Kovacs în minutul 90+3, după un duel între Adrian Șut și Jakub Hromada, în urma căruia mijlocașul giuleștenilor s-a prăbușit în careul lui FCSB.

"Am fost foarte aproape. Puteam să primim penalty la faza cu Hromada. Pentru mine chiar a fost pentru că l-a împins de la spate, l-a dezechilibrat, dar arbitrii iau decizii în teren", a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă de după meci.

Gâlcă cere transferuri de calitate la Rapid

La fel ca în ultimele săptămâni, Costel Gâlcă a cerut întăriri serioase la Rapid în iarnă pentru ca echipa să se poată bate cu șanse reale la titlu.

"Am avut ceva ocazii, puteam să echilibrăm situația pe tabela de marcaj, dar n-a fost așa. Cred că trebuia să jucăm din primul minut dacă ne doream cu adevărat un rezultat pozitiv. Trebuia să avem mai multă personalitate, ambiție și atitudine. Adversarul poate să-ți dea 2-3 goluri, dar de jucat trebuia să joci. Am rămas datori față e suporteri cărora le mulțumesc pentru că au venit în număr foarte mare. Meritau mult mai mult.

Din punct de vedere al cantității, avem, dar ne trebuie jucători cu calitate. Eu așa cred dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem. Ne trebuie jucători valoroși!

Nu putem să avem această inconstanță în joc. Trebuie să fim mult mai maturi. Am arătat că putem câștiga meciuri, dar oscilăm foarte mult de la un meci la altul. Cu cât echipa are mai multă presiune, cu atât se vede și mai mult", a mai spus Gâlcă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit în Texas: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”
Prima soție a lui Chuck Norris, cu care actorul are doi copii, a murit &icirc;n Texas: &rdquo;Suntem recunoscători că nu mai suferă&rdquo;
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Cel mai bun fotbalist din Rom&acirc;nia&ldquo;, prezent la FCSB &ndash; Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: Maestre, vei răm&acirc;ne etern
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: "Maestre, vei rămâne etern"
Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut dec&acirc;t Roger Federer și Novak Djokovic
Rezultatele nu mint: Jannik Sinner reușește ce nu au putut decât Roger Federer și Novak Djokovic
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii &icirc;n 2025. Oltenii pot &icirc;ncheia anul pe primul loc
U Craiova - Csikszereda, de la 20:00, ultimul meci al Superligii în 2025. Oltenii pot încheia anul pe primul loc
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Soarta lui B&icirc;rligea, decisă după &bdquo;circul&ldquo; făcut pe teren: &bdquo;Și cu asta basta!&ldquo;

Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

Surpriză uriașă! Patronul a intervenit și i-a promis lui Jurgen Klopp două lucruri ca să accepte postul de antrenor

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și c&acirc;teva petarde pe Arena Națională!

FCSB - Rapid 2-1: un gol minunat, două penalty-uri și câteva petarde pe Arena Națională!

Dennis Man, &icirc;njurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Dennis Man, înjurat de coechipierii de la PSV! Ce i-au zis și de ce

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

Coman, surpriză imensă: arabii au făcut anunțul, la o lună după ultimul meci jucat de Florinel

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!

PAOK Salonic - Panathinaikos, lecție de fotbal predată de Răzvan Lucescu lui Rafa Benitez!



Recomandarile redactiei
&bdquo;Cel mai bun fotbalist din Rom&acirc;nia&ldquo;, prezent la FCSB &ndash; Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
„Cel mai bun fotbalist din România“, prezent la FCSB – Rapid: Gigi Becali i-a făcut o ofertă colosală
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: Maestre, vei răm&acirc;ne etern
Impresionant! Mauro Icardi, scrisoare virală pentru Gheorghe Hagi: "Maestre, vei rămâne etern"
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
Man, martor la o decizie bizară, la PSV: antrenorul liderului a demisionat! Reacția clubului
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei &icirc;n derby
FCSB visează cai verzi pe pereți: ce nu ni s-a spus după victoria campioanei în derby
Soarta lui B&icirc;rligea, decisă după &bdquo;circul&ldquo; făcut pe teren: &bdquo;Și cu asta basta!&ldquo;
Soarta lui Bîrligea, decisă după „circul“ făcut pe teren: „Și cu asta basta!“
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Jakub Hromada, reacție după ce a marcat &icirc;n victoria Rapidului: &rdquo;Nu m-am simțit așa de bine&rdquo;
Jakub Hromada, reacție după ce a marcat în victoria Rapidului: ”Nu m-am simțit așa de bine”
Lovitură pentru Rapid: Are dublă fractură! Mare ghinion, parcă toate i se &icirc;nt&acirc;mplă lui
Lovitură pentru Rapid: "Are dublă fractură! Mare ghinion, parcă toate i se întâmplă lui"
CITESTE SI
Rusia a pus capăt acordului militar &icirc;ncheiat cu Rom&acirc;nia &icirc;n 1994

stirileprotv Rusia a pus capăt acordului militar încheiat cu România în 1994

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O bandă de hoți rom&acirc;ni a dat un tun de un milion de dolari &icirc;n Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

stirileprotv O bandă de hoți români a dat un tun de un milion de dolari în Canada. Au jefuit zeci de magazine de haine

Vladimir Putin: &rdquo;Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia&rdquo;

stirileprotv Vladimir Putin: ”Europa va dispărea dacă nu cooperează cu Rusia”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!