"Am fost foarte aproape. Puteam să primim penalty la faza cu Hromada. Pentru mine chiar a fost pentru că l-a împins de la spate, l-a dezechilibrat, dar arbitrii iau decizii în teren" , a spus Costel Gâlcă, la conferința de presă de după meci.

Rapidiștii au reclamat un penalty neacordat de Istvan Kovacs în minutul 90+3, după un duel între Adrian Șut și Jakub Hromada, în urma căruia mijlocașul giuleștenilor s-a prăbușit în careul lui FCSB.

FCSB a condus cu 2-0 după golurile lui Darius Olaru (24') și Florin Tănase (75' - penalty), însă Rapid a reînceput să spere din minutul 86, când Alex Dobre a transformat un penalty și a redus din handicap.

Gâlcă cere transferuri de calitate la Rapid

La fel ca în ultimele săptămâni, Costel Gâlcă a cerut întăriri serioase la Rapid în iarnă pentru ca echipa să se poată bate cu șanse reale la titlu.



"Am avut ceva ocazii, puteam să echilibrăm situația pe tabela de marcaj, dar n-a fost așa. Cred că trebuia să jucăm din primul minut dacă ne doream cu adevărat un rezultat pozitiv. Trebuia să avem mai multă personalitate, ambiție și atitudine. Adversarul poate să-ți dea 2-3 goluri, dar de jucat trebuia să joci. Am rămas datori față e suporteri cărora le mulțumesc pentru că au venit în număr foarte mare. Meritau mult mai mult.



Din punct de vedere al cantității, avem, dar ne trebuie jucători cu calitate. Eu așa cred dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem. Ne trebuie jucători valoroși!



Nu putem să avem această inconstanță în joc. Trebuie să fim mult mai maturi. Am arătat că putem câștiga meciuri, dar oscilăm foarte mult de la un meci la altul. Cu cât echipa are mai multă presiune, cu atât se vede și mai mult", a mai spus Gâlcă.

