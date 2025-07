Giuleștenii au rezolvat meciul încă din prima repriză. Hromada a deschis scorul în minutul 7, iar Claudiu Petrila a dublat avantajul lui Rapid pe finalul primei părți.



Autor al primului gol, Jakub Hromada (29 de ani) a analizat partida, după ce Rapid a ajuns la șapte puncte câștigate după primele trei etape.



Mijlocașul slovac a fost ”chinuit” de o accidentare în ultima perioadă, motiv pentru care nu a fost titular pentru echipa lui Costel Gâlcă în primele două etape.



Jakub Hromada, primele concluzii după Csikszereda - Rapid 0-2



„Cel mai important este că am câștigat trei puncte, normal că mă bucur și pentru gol, dar cel mai important e că am câștigat.



Nu cred că a fost o relaxare, dar ei au prins încredere, au jucători buni, cu calitate și s-au mișcat bine. Noi n-am arătat bine precum în prima repriză. Din punctul meu de vedere, nu m-am simțit așa de bine din punct de vedere fizic, am avut o mică accidentare în pregătire, am făcut un meci amical și am avut și crampe, nu m-am mișcat sută la sută.



Anul trecut am început prost, în acest an am început bine, am făcut șapte puncte în trei etape. Avem zece zile până la meciul următor și sperăm să obținem toate cele trei puncte și cu Botoșaniul”, a spus Hromada, la flash-interviu.



A fost a doua victorie pentru cei de la Rapid în acest sezon, după cea de pe terenul lui FC Argeș (2-0). În etapa precedentă, Rapid a remizat pe Giulești cu CFR Cluj, scor 1-1.