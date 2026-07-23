Câștigător al premiului Puskas în 2024 pentru golul spectaculos din meciul Everton - Manchester United în Premier League, din noiembrie 2023, Alejandro Garnacho părea destinat să devină un superstar.

Totul s-a stins însă după ce s-a deteriorat relația sa cu Ruben Amorim, fostul ”principal” de la Manchester United. Garnacho a criticat public faptul că a fost rezervă în finala Europa League (0-1 vs. Tottenham), iar ulterior a fost scos din planurile primei echipe și pus să se antreneze separat.

Nici la națională lucrurile nu au mers mai bine, în ideea în care nu a mai bifat o selecție din noiembrie 2024. În urmă cu un an, Manchester United l-a vândut la Chelsea pentru 46,2 milioane de euro, iar acum londonezii l-au trimis sub formă de împrumut la un alt club din Premier League.

Unde a ajuns să fie prezentat Alejandro Garnacho, care părea destinat să fie un superstar: ”Bine ai venit!”

Alejandro Garnacho a fost prezentat oficial joi la Aston Villa, care a terminat pe locul 4 în stagiunea precedentă, peste Liverpool cu cinci puncte și în spatele lui Manchester United, fosta echipă a argentinianului. El va evolua la gruparea din Birmingham sub formă de împrumut pentru un an.

”Aston Villa are plăcerea de a anunța transferul lui Alejandro Garnacho de la Chelsea. Internaționalul argentinian în vârstă de 22 de ani s-a alăturat clubului sub formă de împrumut pentru un sezon. Garnacho s-a format la academia lui Manchester United și a bifat 144 de apariții pentru clubul de pe Old Trafford, înainte de a se transfera la Chelsea în vara anului 2025.

La fel de eficient pe oricare dintre flancuri sau într-o poziție centrală, Garnacho a marcat de opt ori în 43 de apariții pentru Chelsea în sezonul trecut. Cu opt selecții pentru echipa națională, extrema a câștigat Premiul FIFA Puskás 2024 pentru spectaculoasa sa execuție acrobatică din voleu împotriva lui Everton.

Bine ai venit!”, se arată în comunicatul emis de Aston Villa.

Cifrele lui Alejandro Garnacho