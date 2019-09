Razvan Lucescu a reusit primul rezultat mare la Al Hilal.

Antrenorul roman s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor Asiei. Al Hilal a invins-o pe teren propriu pe Al Ittihad, scor 3-1, dupa 0-0 in deplasare.



Pentru Al Hilal urmeaza duelul cu Al Sadd, echipa lui Xavi. Al Hilal a castigat pana acum de doua ori Liga Campionilor Asiei, in 1991 si 2000, dar a pierdut alte patru finale. Ultima finala pierduta a fost in 2017.