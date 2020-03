"Du-te si spune asta rudelor persoanelor moarte, dobitocule!" Scandaulul momentului in plina pandemie de coronavirus! Cum i-a raspuns un fotbalist medicului care a facut o declaratie revoltatoare

Ciro Immobile i-a raspuns doctorului Chirstian Jessen.

Doctorul Christian Jessen, care e si starul show-ului de televiziune "Embarrassing Bodies", a oferit o declaratie controversata referitoare la pandemia de coronavirus.

Britanicul a spus in cadrul unei emisiuni la radio ca acest virus este folosit ca pretext de italieni pentru a lua o pauza de la munca.

Fotbalistul celor de la Lazio, Ciro Immobile a vazut declaratia acestui doctor si a reactionat pe contul sau de Instagram transmitandu-i un mesaj transant.

"Du-te si spune asta rudelor persoanelor moarte sau ale bolnavilor care se lupta cu acest virus, dobitocule, du-te la r...t", a fost mesajul lui Immobile.

"Testa di c..., te lo dico col cuore: vai a cag...". Ciro #Immobile sbotta! [FOTO] - https://t.co/tQ249N8zb7 — CalcioWeb (@CalcioWeb) March 14, 2020





Ce a spus doctorul



"Asta ar putea suna putin rasist, dar nu credeti ca este o scuza? Italienii, avand aceasta scuza, inchid tot, nu mai lucreaza si au o siesta lunga. Cred ca e o epidemie care traieste mai mult in presa decat in realitate. Adica, gripa, de exemplu, omoara mii de oameni in fiecare an. Nu afecteaza mamele, femeile insarcinate sau copiii, deci nu inteleg de ce atat de multa panica", a spus Christian Jesse.