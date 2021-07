Drama prin care trece un star din Ligue 1! Fotbalistul, atacat cu acid in miez de noapte

Clipe cumplite pentru un fotbalist din Ligue 1.

Yoane Wissa, vedeta lui Lorient, a fost internat in spital dupa ce a suferit arsuri pe fata in urma unui atac cu acid.

Internationalul congolez de 24 de ani a fost victima unui atac noaptea trecuta. O femeie a patrus in casa fotbalistului si l-a stropit cu acid.

Potrivit jurnalistilor de la L'Equipe, congolezul s-a prezentat la scurt timp dupa eveniment la spital, iar acum se afla in afara oricarui pericol.

"Am a aflat in aceasta dimineata ca Yoane Wissa a fost victima unui atac, acasa, in timpul noptii, fiind internat de urgenta", se arata intr-un comunicat emis de FC Lorient, echipa la care activeaza fotbalistul congolez.