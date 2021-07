BREAKING NEWS | Sergio Ramos a ajuns la o intelegere cu PSG! Pe ce perioada va semna fundasul spaniol

Fostul jucator de la Real nu a stat mult timp fara echipa.

Conform jurnalistului Mohamed Bouhafsi, Sergio Ramos a ajuns la o intelegere cu PSG si va semna pentru urmatorii doi ani cu gruparea din capitala Frantei. Cel mai probabil salariul va fi de peste 10 milioane de euro, avand in vedere ca atat castiga si la Real Madrid.



Pentru formatia pregatita de Mauricio Pochettino aceasta veste este cu atat mai exceptionala cu cat echipa a avut probleme in compartimentul defensiv, iar cand unul dintre cei doi fundasi centrali, Kimpembe sau Marquinos au lipsit, asta s-a vazut in jocul pe care fosta campioana a Frantei l-a prestat.

PSG este una dintre cele mai active echipe din Europa in acest mercato, reusind sa-i inregimenteze pana in acest moment pe Wijnaldum si Hakimi, iar in presa vorbindu-se si despre sanse foarte mari ca Ronaldo sa semneze cu formatia franceza daca se va desparti de Juventus.