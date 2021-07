Mbappe nu isi va prelungi contractul cu PSG! Incepe licitatia: Real Madrid si Liverpool, disperate sa-l aiba

PSG i-a oferit un contract urias lui Mbappe, insa francezul isi doreste sa plece de la gigantul de pe Parc des Princes.

Mbappe a refuzat sa isi prelungeasca acordul scadent vara urmatoare, anunta L'Equipe. PSG trebuie sa accepte vanzarea lui in aceasta vara, daca nu vrea sa-l piarda gratis in 2022. Seicii din fruntea clubului ar prefera sa-l pastreze inca un an, in ciuda riscului financiar pe care si-l asuma.



PSG a rezolvat prelungirea contractului lui Neymar si l-a adus pe Wijnaldum de la FC Liverpool, din postura de jucator liber. Parisul negociaza si pentru Hakimi de la Inter, iar anuntul semnarii lui Donnarumma de la Milan este iminent.

PSG i-a propus lui Mbappe un contract de 50 de milioane de euro pe sezon, dublu fata de cat castiga acum.

Kylian vrea sa mearga la Real Madrid, in ciuda faptului ca echipa s-a despartit de Zidane. PSG a platit 180 de milioane de euro in schimbul lui Mbappe, adus de la Monaco acum 4 ani. Fotbalistul mai e curtat insistent si de Liverpool.