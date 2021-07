3 dintr-o lovitura! PSG sparge banca si e gata sa anunte 3 super vedete pe Parc des Princes: pe ultima dau 71 de milioane de euro

Dupa ce l-au adus pe Wijnaldum si le-au prelungit contractele lui Neymar, Navas si Draxler, sefii 'Galaxiei' de la Paris au mai pregatit 3 surprize de milioane.

PSG s-a inteles cu Sergio Ramos si Gianluigi Donnarumma, care urmeaza sa fie prezentati in perioada urmatoare. Ultima 'bijuteriei' pe care o vor adauga in colectie este Achraf Hakimi. Jurnalistul specializat in mercato Fabrizio Romano sustine ca documentele de transfer intre Inter si PSG au fost deja semnate. Achraf va ajunge pe Parc des Princes in schimbul a 71 de milioane de euro, suma in care sunt incluse si mai multe bonusuri.

Achraf, 22 de ani, a jucat numai un sezon pe Meazza. O va parasi pe campioana Italiei pentru al 4-lea club de top la care va juca in cariera. Fundasul de banda mai are in CV Real Madrid si Borussia Dortmund. Fotbalistul nascut la Madrid din parinti marocani a debutat in nationala statului african in 2016. A strans deja 36 de selectii si 4 goluri la nivel international.

In tricoul Interului, Achraf a jucat 45 de meciuri si a marcat de 7 ori.