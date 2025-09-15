Echipa lui Florinel Coman a debutat cu o înfrângere în Liga Campionilor din Asia, după ce a cedat cu 3-4 în fața lui Al Sharjah, formație din Emiratele Arabe Unite.



Meci interzis cardiacilor pentru Florin Coman în Liga Campionilor



Cu Florinel Coman titular, Al-Gharafa a deschis scorul în minutul 33 al confruntării, după ce Brahimi a transformat o lovitură de a 11 metri. La una dintre ultimele faze ale primei reprize, Joselu a dublat avantajul formației oaspete.

Al Sharjah a ieșit montată de la cabine și a egalat după golurile reușite de Manaj și Camara din minutele 60 și 62.

Tehnicianul lui Al-Gharafa a decis să îl scoată pe Florinel Coman în minutul 63, iar zece minute mai târziu formația din Qatar a revenit în avantaj grației golului marcat de Joselu.

Khalifa (Al-Gharafa) a văzut un cartonaș roșu în finalul partidei, iar echipa din Emiratele Arabe Unite a întors scorul în ultimele minute prin golurile lui Manaj și Igor Coronado.

Formația lui Florinel Coman a început cu stângul noul sezon din Liga Campionilor a Asiei, dar pentru qatarezi urmează duelul cu Shamal.

Jucătorul român a adunat 20 de meciuri în tricoul lui Al-Gharafa și a reușit trei goluri și opt pase decisive.

5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

