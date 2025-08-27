Radu Drăgușin (23 de ani) continuă să tragă tare, pentru a redeveni apt de joc. În ciuda eforturilor sale, etapele refacerii nu pot fi sărite. Drept urmare, recent, englezii au anunțat când va reveni pe teren stoperul nostru și, din păcate, momentul e încă departe.

Problema e că, de când s-a accidentat – a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, la genunchiul drept – la Tottenham s-au produs foarte multe schimbări. În primul rând, Ange Postecoglou, care prinsese încredere în Radu, a fost înlocuit cu danezul Thomas Frank pe bancă.

Dar problema mai mare, în perspectiva revenirii lui Drăgușin, e că, între timp, formația londoneză a luat stoper după stoper! Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso, Kota Takai, Ben Davies și Luka Vuskovic sunt concurenții lui Drăgușin pe post, la ora actuală. Așadar, vorbim despre șapte fundași centrali pentru două sau trei poziții disponibile, în echipa de start, în funcție de sistemul ales de antrenor.

Jermain Defoe: „Dacă eram în locul lui Drăgușin, plecam!“

În acest context, e clar că, în momentul în care va redeveni apt de joc, Drăgușin va fi a 7-a soluție, ultima, pentru postul de fundaș central! Pentru că se va bate cu niște fotbaliști care au făcut, integral, pregătirea de vară și apoi au adunat minute, în meciurile oficiale.

Pornind de aici, sunt tot mai mulți specialiști care cer plecarea lui Drăgușin de la Tottenham. Săptămâna trecută, Jamie O'Hara (38 de ani), fostul jucător al londonezilor, a spus, răspicat, că Tottenham trebuie să-l dea pe Drăgușin, pentru a scăpa de salariul său.

Acum, părerea sa a fost împărtășită de fostul internațional englez, Jermain Defoe (42 de ani). Acesta, un fost jucător al lui Spurs la rândul său, a spus că Drăgușin ar face bine să meargă la o altă formație, după perioada lungă în care a stat pe tușă.

„Dacă eram în locul lui Drăgușin, aș fi căutat să plec de la Tottenham. Adică, ai avut o accidentare atât de gravă și acum vrei să joci din nou, în mod constant. Dar, dacă asta vrei cu adevărat, atunci trebuie să pleci la o altă echipă. Pentru că, realist vorbind, la Tottenham îi va fi foarte greu“, a spus Defoe pentru Sky Sports.

