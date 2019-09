Un fost atacant al nationalei Angliei, implicat intr-un accident HORROR in Glasgow! Trei masini s-au facut praf

Jermain Defoe a fost implicat intr-un accident cu 3 masini dupa victoria celor de la Rangers in fata celor de la Aberdeen.

Fostul atacant al nationalei Angliei a fost surprins vorbind cu politistii langa locul accidentului. Din fericire, Defoe nu a patit nimic.

"Defoe si o tanara se aflau intr-una dintre masini. A fost socant. Un impact violent", a declarat un martor pentru The Scottish Sun.

Defoe a publicat pe contul sau de Instagram un filmulet in care ii informa pe fani ca este ok.

Jermain Defoe has been involved in a car accident in the last half an hour. pic.twitter.com/byZJPaaF8p