Accidentat grav de la începutul anului și încă departe de momentul revenirii pe teren, Radu Drăgușin (23 de ani) a fost trecut pe lista jucătorilor de care Spurs trebuie să scape.

Lumea sportului de performanță e una extrem de dură! Pentru că aici nu există loc pentru sentinmentalisme și nimeni nu așteaptă după tine. Radu Drăgușin (23 de ani) se convinge acum de această realitate care, uneori, poate fi nedreaptă.

Internaționalul român s-a accidentat grav, la începutul anului, pe 30 ianuarie mai precis, într-o partidă Tottenham – Elfsborg (3-0) din Liga Europa. Din acel moment, a început calvarul stoperului nostru. Pentru că, pe 3 februarie, fix de ziua sa de naștere, Drăgușin a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, la genunchiul drept. De atunci, Radu parcurge etapele refacerii, iar englezii tocmai au anunțat când e preconizată revenirea sa, după cum sport.ro a scris aici.

Jamie O'Hara: „Drăgușin? Nu va fi niciodată titular la Tottenham“

În mod normal, atunci când un fotbalist se accidentează atât de grav, jucând pentru clubul său, te aștepți ca el să aibă parte de susținere și răbdare, cât timp stă pe tușă. Din păcate, în fotbalul de astăzi, în care contează cât de bun ești astăzi, nu ce ai făcut cândva, nu se întâmplă așa ceva mereu. 

Jurnaliștii de la Sky Sports News tocmai l-au avut invitat pe fostul mijlocaș al lui Tottenham, Jamie O'Hara (38 de ani). Acesta a devenit un analist savuros, după retragerea sa din activitate. Din această postură, Jamie O'Hara tocmai a realizat o „listă neagră“ a jucătorilor de la Spurs de care, în viziunea sa, clubul trebuie să se debaraseze.

Pe această listă, Jamie O'Hara l-a trecut și pe Radu Drăgușin și a explicat de ce.

Dragus...(oftează lung)...Nu e suficient de bun! Dacă puteți să scăpați de salariul lui, atunci să plece! Nu cred că va fi niciodată un titular, la Tottenham. Atunci, de ce să-l ținem?“, a spus fostul mijlocaș.

@skysportsnews Stay or Go? 👀 Jamie O'Hara picks which Spurs stars should stay at the club 🔵⚪️ #spurs #transfernews ♬ original sound - Sky Sports News

De amintit că Radu Drăgușin a fost transferat de Tottenham, de la Genoa, în ianuarie 2024 pentru 25 de milioane de euro. Până să se accidenteze, el a adunat 37 de meciuri pentru formația londoneză.

