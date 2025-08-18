Cristian Romero, rivalul pe post al lui Drăgușin, s-a decis și a semnat până în 2029!

Cristian Romero, rivalul pe post al lui Drăgușin, s-a decis și a semnat până în 2029!
Cristian Romero (27 de ani), fundașul central al lui Tottenham, a decis să semneze un nou contract cu formația londoneză.

Tottenham cristian romero
Campionul mondial cu Argentina mai avea contract cu Tottenham până în 2027, iar în ultimele luni s-a discutat intens despre interesul lui Atletico Madrid pentru serviciile sale.

Cristian Romero a semnat cu Tottenham până în 2029

Inclusiv Romero a recunoscut într-un interviu că și-ar dori să evolueze în LaLiga, însă se pare că transferul la Atletico Madrid este scos acum din calcule.

The Athletic anunță că Romero a semnat un nou contract cu Tottenhan, valabil până în 2029, punând astfel punct speculațiilor legate de o posibilă plecare.

După plecarea lui Heung-Min Son de la Tottenham în această vară, noul manager Thomas Frank a decis să îi acorde banderola de căpitan lui Cristian Romero, care este din 2021 la echipă, după ce a fost achiziționat de la Atalanta pentru 52 de milioane de euro.

Cristian Romero și Micky van de Ven au fost fundașii obișnuiți ai lui Tottenham în ultima perioadă, însă ambii au acuzat probleme medicale în sezonul trecut, astfel că Radu Drăgușin s-a numărat de multe ori printre titulari.

Cristian Romero a fost integralist în prima etapă din Premier League, Tottenham - Burnley 3-0, meci transmis de VOYO.

VIDEO Rezumat Tottenham - Burnley 3-0

