Potrivit presei din Franța, Yves Bissouma (28 de ani) este foarte aproape să plece la Galatasaray, sub formă de împrumut pe un sezon, cu opțiune de cumpărare.



Mijlocașul din Mali, adus în 2022 de la Brighton pentru 25 de milioane de lire, a bifat 100 de meciuri pentru Spurs și a fost titular în finala Europa League câștigată cu Manchester United, în luna mai. Totuși, în acest sezon nu a prins niciun minut, fiind afectat de accidentări și sancționat de antrenor pentru episoade repetate de întârziere.



Yves Bissouma pleacă la Galatasaray



Turcii au ajuns deja la un acord cu jucătorul, iar negocierile cu Tottenham se află pe ultima sută de metri. Bissouma este așteptat la Istanbul pentru vizita medicală și semnătura contractului.



„100% confirmat: Yves Bissouma s-a înțeles cu Galatasaray”, a scris juranlistul african Buchi Laba pe Twitter.



În cifre îl putem descrie pe fotbalistul născut în Coasta de Fildeș astfel:

